، أعمال تعقيم وتهيئة مساجد مكة تتواصل لاستقبال المصلين في أول صلاة.. غداً ،

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أنهت جمعية سفراء التطوع بمكة المكرمة، تهيئة وتعقيم أكثر من سبعة جوامع ومساجد بالعاصمة المقدسة.
وقال مدير جمعية سفراء التطوع المهندس كمال رزق، إن الجمعية قامت وبمشاركة أكثر من ٣٥ متطوعًا بتعقيم وتهيئة وتطييب الجوامع والمساجد بالعاصمة المقدسة، ووضع الملصقات في الصفوف بين المصلين لتطبيق التباعد وحفاظًا على سلامة المصلين، وذلك استعدادًا لفتح المساجد غدًا الأحد لاستقبال المصلين فيها بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر.
وأكد أنه تم تهيئة المساجد السبعة لاستقبال أكثر من ١٠٠٠ مصل مع تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية.
وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ قد هيأ جميع مساجد وجوامع العاصمة المقدسة البالغ عددها تقريباً 1560 مسجداً؛ لاستقبال المصلين في أول صلاة وهي صلاة الفجر من يوم غدٍ الأحد، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.
وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في مساجد مكة: السجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين، إلى جانب مفتاح السلامة في كل مسجد، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 08:00 PM
بعد إغلاق دام ثلاثة أشهرأعمال تعقيم وتهيئة مساجد مكة تتواصل لاستقبال المصلين في أول صلاة.. غداً
أنهت جمعية سفراء التطوع بمكة المكرمة، تهيئة وتعقيم أكثر من سبعة جوامع ومساجد بالعاصمة المقدسة.
وقال مدير جمعية سفراء التطوع المهندس كمال رزق، إن الجمعية قامت وبمشاركة أكثر من ٣٥ متطوعًا بتعقيم وتهيئة وتطييب الجوامع والمساجد بالعاصمة المقدسة، ووضع الملصقات في الصفوف بين المصلين لتطبيق التباعد وحفاظًا على سلامة المصلين، وذلك استعدادًا لفتح المساجد غدًا الأحد لاستقبال المصلين فيها بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر.
وأكد أنه تم تهيئة المساجد السبعة لاستقبال أكثر من ١٠٠٠ مصل مع تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية.
وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ قد هيأ جميع مساجد وجوامع العاصمة المقدسة البالغ عددها تقريباً 1560 مسجداً؛ لاستقبال المصلين في أول صلاة وهي صلاة الفجر من يوم غدٍ الأحد، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.
وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في مساجد مكة: السجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين، إلى جانب مفتاح السلامة في كل مسجد، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها.
، أعمال تعقيم وتهيئة مساجد مكة تتواصل لاستقبال المصلين في أول صلاة.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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