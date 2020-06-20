السعودية اليوم / رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى توخي الحذر في اليوم الأخير من حالة التأهب المفروضة بسبب كورونا



مدريد 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز شعب بلاده إلى مواصلة توخي الحذر اليوم وهو اليوم الأخير من حالة التأهب المفروضة لاحتواء فيروس

وأكد سانشيز في كلمة متلفزة أهمية اتباع قواعد السلامة والنظافة لاحتمالية أن يعود الفيروس وتكون هناك موجة ثانية من العدوى, معربًا عن شكره للشعب على جهوده خلال تلك المدة، ولا سيما من قبل موظفي الرعاية الصحية والشرطة والعمال المهمين.

ودخلت إسبانيا -وهي إحدى أكثر الدول تضررا من الجائحة- إغلاقا صارما في منتصف مارس لاحتواء الفيروس الذي أدى إلى وفاة 28 ألف شخص، وسيتم رفع الإغلاق من منتصف الليل اليوم.

// انتهى //

19:23ت م

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مدريد 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسدعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز شعب بلاده إلى مواصلة توخي الحذر اليوم وهو اليوم الأخير من حالة التأهب المفروضة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد19-).وأكد سانشيز في كلمة متلفزة أهمية اتباع قواعد السلامة والنظافة لاحتمالية أن يعود الفيروس وتكون هناك موجة ثانية من العدوى, معربًا عن شكره للشعب على جهوده خلال تلك المدة، ولا سيما من قبل موظفي الرعاية الصحية والشرطة والعمال المهمين.ودخلت إسبانيا -وهي إحدى أكثر الدول تضررا من الجائحة- إغلاقا صارما في منتصف مارس لاحتواء الفيروس الذي أدى إلى وفاة 28 ألف شخص، وسيتم رفع الإغلاق من منتصف الليل اليوم.// انتهى //19:23ت م0112

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