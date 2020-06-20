السعودية اليوم / تسجيل 1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت العراق 1870 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 88 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1013 حالة وفاة, كما تم تسجيل 1006 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 13211 حالة شفاء.

// انتهى //

19:20ت م

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بغداد 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت العراق 1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 29222 إصابة, توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار ونينوى وواسط وديالى وميسان والأنبار والمثنى وكركوك وصلاح الدين ودهوك.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 88 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1013 حالة وفاة, كما تم تسجيل 1006 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 13211 حالة شفاء.// انتهى //19:20ت م0109

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