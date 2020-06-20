السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنهي أعمال الصيانة لسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام



الدمام 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال الصيانة لسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام بعد التنظيم الداخلي للمظلات وتسلم الموقع من مقاول الصيانة، وسيتم ابتداء من يوم غدٍ السماح بدخول المواطنين والمقيمين للسوق.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبد العزيز الصفيان أن السوق سيستقبل المتسوقين يومياً بدءًا من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، أما سوق الحراج البلدي والمستورد فسيبدأ من الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة فجراً، مُشيراً إلى أن الأمانة نفّذت خطتها الوقائية للباعة والمستهلكين بوضع جميع الاحترازات الوقائية الخاصة بالبروتوكولات الصحية، وكذلك أعمال التعقيم والتطهير والنظافة العامة للسوق، إضافة لاتّباع بروتوكولات أسواق النفع العام، ومن ضمنها تحديد فرض التباعد بين الباعة والمتسوقين في أماكن العمل المزدحمة، وقياس درجة حرارة العاملين يومياً وعدم السماح للعاملين أو المتسوقين بالدخول للسوق لمن تزيد درجة حرارتهم عن (37 ونص درجة مئوية)، وضمان وجود مطهرات ومواد تعقيم في الأسواق.

وأكد الصفيان أن الامانة ستُلزِم جميع مرتادي السوق من عاملين ومستهلكين بلبس الكمامات القماشية، وسيتم التثبت من ذلك عبر الجولات الرقابية بشكل دوري، داعياً إلى ضرورة التكاتف مع الجهود يداً بيد في المرحلة المقبلة، والعودة بحذر حِفاظاً على سلامة المجتمع، والإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها أو مؤكدة عبر مركز التواصل والبلاغات (940)، ويعمل لمباشرتها على مدى 24 ساعة.

// انتهى//

19:14ت م

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