السعودية اليوم / صحة حفر الباطن تواصل حملاتها التوعوية بالمحافظة



حفر الباطن 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

تواصل صحة حفر الباطن حملاتها التوعوية، لمختلف الجهات بالمحافظة، للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية ورفع مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع باتباع العادات الصحية السليمة حفاظاً على سلامتهم.

وقدمت الفرق الصحية التعليمات والإرشادات لمنسوبي أمانه حفر الباطن، مؤكدةً على أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية، بارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمها وعدم المصافحة، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات في المكان الواحد، إضافة إلى تقديم خدمة الفرز البصري وتوعيتهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

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18:59ت م

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