السعودية اليوم / السودان تسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت السودان 100 إصابة جديدة بفيروس (

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أنها تعمل حسب البروتوكول المحدث لحالات التعافي والخروج من العزل، كما يعمل الفريق الاتحادي مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية.

// انتهى //

18:47ت م

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الخرطوم 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت السودان 100 إصابة جديدة بفيروس ( كورونا ) المستجد "كوفد 19"، ليرتفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 8416 حالة، والوفيات إلى 513، فيما بلغ عدد المتعافين 3204 متعافين.وأوضحت وزارة الصحة السودانية أنها تعمل حسب البروتوكول المحدث لحالات التعافي والخروج من العزل، كما يعمل الفريق الاتحادي مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية.// انتهى //18:47ت م0105

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