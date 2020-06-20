السعودية | وزارة الرياضة تعلن بروتوكول عودة النشاط للصالات والمراكز الرياضية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن بروتوكول عودة النشاط للصالات والمراكز الرياضية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أعلنت وزارة الرياضة، عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشرت وزارة الرياضة الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة، ولمعرفته يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://gsa.gov.sa/ar/Documents/Sports_protocol_MOS_2.pdf Advertisements

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