السعودية | عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، ابتداءً من يوم غد الأحد ٢١ يونيو. Advertisements ونشرت الوزارة تفاصيل بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية والتي ستعود لعملها ابتداء من يوم غد الاحد.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم ، رفع منع التجول بشكل كامل في مختلف مناطق المملكة، وعودة جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية إلى العمل.

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