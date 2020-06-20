32 إصابة بفيروس كورونا في الباحة وحالة تعافٍ واحدة

2020-06-20

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة الباحة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أن مدينة الباحة سجلت 4 إصابات، ومحافظة بلجرشي 9 إصابات، ومحافظة المخواة 9 إصابات، ومحافظة المندق 9 إصابات، ومحافظة قلوة إصابة واحدة.

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة أن منطقة الباحة سجلت اليوم حالة تعافٍ واحدة، وحالة وفاة واحدة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن رصد 3941 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى 154.233 حالة.

وبلغت حالات التعافي 3153، فيما لا يزال 54086 يتلقون العلاج، من بينهم 1955 حالة حرجة، فيما بلغت حالات الوفاة 46 حالة.

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وكانت المملكة قد طبقت في وقت سابق، المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًّا، حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.

وقد ساهمت هذه الآلية في اكتشاف ما يزيد على 80% من الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية مؤخرًا.

والمعروف أنه طبقًا للتوجيه الملكي الكريم، فقد تقرر أن يتم عمل كافة الفحوصات وكذلك علاج فيروس كورونا بالمجان للمواطنين والمقيمين، وكذلك مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في محاولة جادة من الدولة لمواجهة هذا الوباء القاتل.

وعلى المستوى العالمي رصدت السعودية 500 مليون دولار كمساعدات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في العالم، إضافة إلى ميزانية ضخمة واستثنائية تم تخصيصها لوزارة الصحة لدعم جهود مكافحة كورونا محليًّا.

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