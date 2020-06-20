شكرا لقرائتكم أبرز بروتوكولات صالونات التجميل النسائية .. إلغاء البصمة ويفضل الحجز المسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أبرز بروتوكولات صالونات التجميل النسائية بعد عودة الحياة لطبيعتها.

واشتملت البروتوكولات على إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العميلات والموظفات، وكذلك إجراءات يجب الالتزام بها أثناء العمل، وإرشادات تتعلق ببيئة وصالونات التجميل.

إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العميلات والموظفات:

استقبال العميلات بالحجز المسبق إن أمكن

غسل العاملات أيديهن بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر

تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن التباعد على مقاعد الانتظار

إبلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقًا قبل الحضور للصالون

الحد من التواصل وجهًا لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل

إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفات واستخدام طرق بديلة

منع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي قد تؤدي إلى الزحام

منع المرافقين للزبائن داخل المحل

إلزام المحل بأخذ بيانات العملاء

أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة، ومنها:

ارتداء الكمامة

درع الوجه أو النظارة

القفازات

رداء القص

شريط الرقبة

إجراءات يجب الالتزام بها:

التخلص من الأدوات المستخدمة بعد كل عميلة

استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميلة

التزام العاملة بلبس كمامة عند غسل الشعر للعميلات

استخدام دروع الوجه أو النظارة خلال الغسيل وتنظيف الشعر والبشرة

إلغاء جميع خدمات المساج أو حمامات البخار

تقديم الخدمة للعميلة من قبل عاملة واحدة ومنع التناوب في الخدمة

إرشادات واشتراطات تتعلق ببيئة وصالونات التجميل:

يجب تنظيف وتطهير الصالونات جيدًا قبل إعادة فتحها

تنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية بالمطهرات

تطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين

غسل الأدوات بالماء الساخن والصابون وتعقيمها

منطقة الاستقبال والانتظار، ينصح بما يلي:

استخدام الدفع الإلكتروني إن أمكن

غسل الأيدي أو بعد كل معاملة مع العملات الورقية

إزالة المجلات ومواد القراءة وغيرها التي يسلمها العملاء بشكل متكرر

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعلنت في وقت سابق، ‏عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية ‏ابتداءً من يوم غدٍ الأحد ٢١ يونيو.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: إنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:

أولًا: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:

– التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.

– الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

– ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.

– تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

ثانيًا: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

ثالثًا: استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

Advertisements

رابعًا: التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشددت الداخلية على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

في سياق متصل حث المصدر الجميع على ضرورة تحميل تطبيقيْ “توكلنا” و”تباعد”، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء وللحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا.

نصائح مهمة من وزارة الصحة:

وكانت وزارة الصحة، قد وجهت في وقت سابق نصائح شديدة الأهمية للوقاية من كورونا كما يلي:

– واظب على تنظيف يديك. استخدم الماء والصابون أو محلول كحولي لتعقيم اليدين.

– ابتعد مسافةً آمنة عن أي شخص يسعل أو يعطس.

– لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك.

– احرص على تغطية فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

– الزم المنزل إذا شعرت بالمرض.

– إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية.

– اتّبع تعليمات السلطات الصحية المحلية.

كما أكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالوقاية من كورونا وأن الخروج من المنزل يكون للضرورة القصوى وتجنب التجمعات.

0 0 صوت Article Rating

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19