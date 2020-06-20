الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 06:14 مساءً - أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفع منع التجول بشكل كامل في كل أرجاء المملكة ابتداء من صباح غد الأحد.

وحسب مصدر في وزارة الداخلية السعودية، يتم السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية وبالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

كذلك يجب ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.

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ويستمر تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

كما يستمر تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

كما حث المصدر الجميع على ضرورة تحميل تطبيقيْ “توكلنا” و”تباعد”، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء وللحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا.