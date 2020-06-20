محمد بن مسعود - الدمام - دعا لاتباع التعليمات الصحية والأمنية رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشكر باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة للقيادة الحكيمة عقب صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها من غدٍ الأحد، داعيًا الجميع لاتباع التعليمات الصحية والأمنية. 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 06:44 PM دعا لاتباع التعليمات الصحية والأمنية Advertisements أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشكر باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة للقيادة الحكيمة عقب صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها من غدٍ الأحد، داعيًا الجميع لاتباع التعليمات الصحية والأمنية. الكلمات المفتاحية ، أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها ،

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