محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بانه وبالعودة لأوضاع الحياة الطبيعية وفقاً لبروتوكولات وقائية للقطاعين العام والخاص، سيبدأ الحضور التدريجي إلى مقرات العمل لموظفي القطاع العام بنسبة 75% كحد أقصى في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا على ضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية لسلامة الجميع، فالعودة لا تعني انتهاء الوباء. 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 06:35 PM Advertisements وزير الموارد البشرية: بدء الحضور التدريجي بنسبة 75% للموظفين غدًا وزير الموارد البشرية: بدء الحضور التدريجي بنسبة 75% للموظفين غدًا أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بانه وبالعودة لأوضاع الحياة الطبيعية وفقاً لبروتوكولات وقائية للقطاعين العام والخاص، سيبدأ الحضور التدريجي إلى مقرات العمل لموظفي القطاع العام بنسبة 75% كحد أقصى في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا على ضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية لسلامة الجميع، فالعودة لا تعني انتهاء الوباء. الكلمات المفتاحية ، وزير الموارد البشرية: بدء الحضور التدريجي بنسبة 75% للموظفين غدًا ،

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