، اختتام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة الـ26 ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال حفل افتراضي لـ"الشؤون الإسلامية" عبر "يوتيوب"

رعى محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، مساء الجمعة، الحفل الافتراضي الختامي لدورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي - رحمه الله - العلمية المتقدمة السادسة والعشرين لعام 1441هـ.

جاء ذلك، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع جازان، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة.

وتخلل الحفل الافتراضي والمنقول على منصة وزارة الشؤون الإسلامية "يوتيوب"، عدد من الفقرات، حيث بدأ رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي، بكلمة رحب فيها بمحافظ صامطة، ومدير عام فرع الشؤون الإسلامية بجازان، حامدًا الله، على النعم التي نعيشها في هذه الدولة المباركة.

وقال إن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، ينفذ برامجه وفق توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية وجهود وتوجيهات وزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وأضاف: نعيش في خيرات عظيمة ومنها تحكيم شرع الله، سائلاً الله، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

ولفت إلى أن الاشتغال بطلب العلم من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لذا علينا الاستمرار في طلب العلم كي يعبد العبد منا ربه على بصيرة.

وتابع: "هذه الدورات منذ أن أسست من ربع قرن تقريبًا تقوم على توعية الناس وبيان الصراط المستقيم والتحذير من الطرق المنحرفة، وهذا بفضل الله ثم القائمين على مكتب الدعوة من دعاة وطلبة علم، لما يقومون به من أعمال من أجل الدعوة إلى الله، فيجب علينا الاستمرار في ذلك لما نجده من هذه الدولة من تيسير لطلب العلم وسبل الدعوة إلى الله وهذه نعمة كبرى يجب علينا شكر الله عليها.

من جانبه، قال المشرف على الدورات، الشيخ عبدالله النجمي، إن تنفيذ الدورات عن بعد، تم باستغلال التقنيات الحديثة للوضع الراهن، واستفاد الكثير منها، وهي دورة متقدمة اشتملت على خمسين درسًا ودورة نسائية واحدة اشتملت على ستة دروس وثلاث كلمات ودورة للدعاة ودورة واحدة فرعية اشتملت على ثلاثة دروس ودورة واحدة للأمن الفكري اشتملت على ثلاث محاضرات وثلاث كلمات.

وأضاف: بلغ عدد المتابعين للدورات أكثر من 6400 متابع ومتابعة من 50 دولة، موجهًا شكره للمشايخ الذين ساهموا في تقديم الدورات والشكر موصول لكل من دعم الدورة منذ انطلاقها.

بعد ذلك، ألقى أستاذ مساعد في كلية أصول الدين قسم السنة وأصولها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، قصيدة شعرية.

وقال المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بجازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، كلمة رحب فيها بمحافظ صامطة، إن هذه الدورات أسهمت في توعية المجتمعات في جميع المحافظات والدول، حيث كان يفد إليها الكثير من خارج المملكة.

وأضاف أن مثل هذه الدورات تُعنى بتدريس العقيدة السليمة ونبذ التفرق والاختلاف وتدعو إلى اللحمة الوطنية في هذا المجتمع، وهذا هو ما تهتم به دورات الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي، التي تحذر دائمًا من الجماعات المخالفة والأحزاب الضالة.

وفي ختام الحفل الافتراضي، وجه محافظ صامطة، كلمة أكد فيها سعادته وتشرفه قبل أسابيع برعاية وافتتاح دورة الشيخ عبدالله القرعاوي ودروتها 26 التي تحظى بمتابعة واهتمام من قبل أمير منطقة جازان، ونائبه وينفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة.

وأضاف: ها نحن نرعى ختامها في هذه الليلة المباركة بمشاركة إخوتنا في المكتب في هذا الحفل الافتراضي عن بعد، في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا، حماها الله والعالم أجمع.

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