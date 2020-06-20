، ملعب الاتحاد جاهز بنسبة 100% لبدء التدريبات الجماعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم تعقيم المرافق المرتبطة من صالات وغرف ملابس

أكمل نادي الاتحاد جاهزية ملعب كرة القدم الرئيس في مقره، لاحتضان عودة الفريق الأول إلى التدريبات الجماعية، التي من المقرر السماح بعودتها، غداً، حيث نشر عبر حسابه في «تويتر» صوراً للمعب، معلقاً عليها بعبارة "جاهزية ملعب النادي لاستئناف التحضيرات".



وتم تعقيم المرافق من صالات لياقة بدنية وغرف ملابس .



الجدير بالذكر أن الاتحاد في المركز الـ 13 في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتنتظره مواجهات صعبة حتى يبتعد عن مناطق الخطر، إلى جانب مواجهة الشباب في نصف نهائي البطولة العربية .

