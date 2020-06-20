شكرا لمتابعة خبر عن الأحساء تسجل اليوم أعلى درجة حرارة في ⁧المملكة⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بيانا بالمدن والمحافظات التى سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم.

وتصدرت الأحساء القائمة، حيث وصلت درجة الحرارة بها إلى 43.1 درجة، فيما بلغت درجة الحرارة في وادي الدواسر 43 درجة.

كما سجلت الرياض وشرورة نفس درجات الحرارة في وادى الدواسر، حيث وصلت في كل منهما 43 درجة، بينما سجلت الدمام 42.9 درجة.