شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مستشار سياحي: المملكة من أكثر الدول أمانا في صيف 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد مستشار سياحي أن المملكة على رأس قائمة الدول الأكثر أمانا صحيا في صيف 2020.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن ذلك يأتي بفضل البروتوكولات الصحية والوقائية التى تطبقها المملكة في قطاع السياحة والضيافة، وأيضا فيما يتعلق بالزائرين.

وشدد على ضرورة تأهيل الشبان والفتيات للعمل في القطاع السياحي، ودعمهم من خلال برامج نوعية، وتوفير فرص عمل لهم.