شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري أمراض معدية: الصحة على استعداد كامل لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري أمراض معدية، الدكتور طارق الأزرقي، أن وزارة الصحة على استعداد كامل لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أنه من المتوقع زيادة عدد الحالات في الأيام القادمة بعد قرار رفع منع التجول.

الجدير بالذكر أنه صدر اليوم الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من 6 صباحا غد الأحد.