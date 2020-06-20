صورة نادرة للأمير خالد الفيصل خلال افتتاح قرية منطقة عسير في 1405هـ

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثقت صورة نادرة تعود إلى عام 1405ه لحظة افتتاح قرية منطقة عسير في مهرجان الجنادرية بالرياض. وثقت صورة نادرة تعود إلى عام 1405ه لحظة افتتاح قرية منطقة عسير في مهرجان الجنادرية بالرياض. وضمت الصورة عدد من أهالي المنطقة بحضور سمو الأمير خالد الفيصل أمير عسير وسمو، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير حينها .

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