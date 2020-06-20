شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. والد العروس التي أقامت زفافها عبر "إنستجرام" :«تلقينا انتقادات من الأهل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق والد العروس التي أقامت حفل زفافها أمس بدون حضور واكتفى زوجها بحفل عبر بث مباشر على "انستجرام" على تجربته.

وقال والد العروس الأستاذ إبراهيم الغامدي في مداخلة هاتفية إنه أحب التجربة جدا؛ لأنه ليس من محبي الحفلات والبزخ والمصاريف التي ليس لها قيمة التي يتم صرفها في مثل هذه المواقف.

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ولفت إلى أنه على الرغم من اقتناعه إلى أنه تلقى انتقادات وتعليقات سلبية من الأهل؛ حيث أعربوا عن رغبتهم في إقامة حفل مثل الأخرين او الانتظار حتى تنتهي الأزمة.