شكرا لمتابعة خبر عن 4 مدن فقط تسجل نصف حالات كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا تراجعًا، اليوم السبت، في المملكة؛ إلا أن الأعداد تركزت في 4 مدن فقط.
وكانت الرياض الأعلى بـ740 إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت ثلاث مدن أخرى 1040 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، والتي تجمعت في مكة وجدة والهفوف
وتم تسجيل 421 حالة في جدة و354 حالة في مكة المكرّمة و285 حالة بالهفوف، وتسجيل 3941 حالة إصابة جديدة في المملكة بوجه عام.
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