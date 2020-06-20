شكرا لمتابعة خبر عن 4 مدن فقط تسجل نصف حالات كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا تراجعًا، اليوم السبت، في المملكة؛ إلا أن الأعداد تركزت في 4 مدن فقط.

وكانت الرياض الأعلى بـ740 إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت ثلاث مدن أخرى 1040 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، والتي تجمعت في مكة وجدة والهفوف

وتم تسجيل 421 حالة في جدة و354 حالة في مكة المكرّمة و285 حالة بالهفوف، وتسجيل 3941 حالة إصابة جديدة في المملكة بوجه عام.