شكرا لمتابعة خبر عن أخصائية اجتماعية: «العودة لا تعني نهاية الوباء» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضحت الاخصائية الاجتماعية دعاء زهران، أن العودة للحياة الطبيعية في المملكة غدَا لا تعني انتهاء الوباء.
وأكدت "زهران " خلال مداخلة هاتفية على أهمية اتخاذ الحذر اللازم مع العودة للحياة الطبيعية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاهل وجود الفيروس.
وشددت على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حتى تمر فترة الفيروس وتنتهي نهائيًا.
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