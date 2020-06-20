شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فرحة عارمة لأهالي مكة بعد رفع منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت مكة المكرمة حالة من الفرحة العارمة التي غمرت الأهالي تزامنا مع قرار رفع منع التجول والعودة للحياة الطبيعية. شهدت مكة المكرمة حالة من الفرحة العارمة التي غمرت الأهالي تزامنا مع قرار رفع منع التجول والعودة للحياة الطبيعية. ورصدت قناة "الإخبارية" الأجواء بين الأهالي والمقيمين، قبل ساعات من رفع القيود على الحركة وعودة المساجد في إطار العودة للحياة الطبيعية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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