شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 30 مخالفة ضريبية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الفرق الميدانية في هيئة الزكاة والدخل بالتعاون مع وزارة التجارة في ضبط عدد من المخالفات الضريبية. تمكنت الفرق الميدانية في هيئة الزكاة والدخل بالتعاون مع وزارة التجارة في ضبط عدد من المخالفات الضريبية. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنها نجحت في ضبط 30 مخالفة ضريبية خلال زيارتها لـ 54 موقعاً في قطاع التجزئة في منطقة الرياض.

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