شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون البلدية تعلن البروتوكولات الخاصة بعودة نشاط محلات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.

كما كشفت اليوم عن البروتوكولات الواجب تطبيقها في المحلات والصالونات، وذلك للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتتضمن البروتوكولات ارتداء الكمامات، والتخلص من الأدوات المستخدمة بعد كل عملية في صالونات التجميل النسائية، كما تضمنت أن يكون استقبال الزبائن بمحلات الحلاقة الرجالية بحجز مسبق، مع الحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي.

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الجدير بالذكر أنه صدر اليوم الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من 6 صباحا غد الأحد.