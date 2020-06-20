شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة رفع صحيفة الدعوى للمحكمة عبر بوابة ناجز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل كيفية الاستفادة من خدمة "صحيفة الدعوى" التي تمكن الفرد من رفع الدعوى للمحكمة بحسب الاختصاص، واستكمال جميع البيانات بطريقة إلكترونية بالكامل، عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول لبوابة ناجز : أضغط هنا

2- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد

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3-الضغط على المحاكم ثم صحيفة الدعوى

4-الضغط على طلب جديدة، ثم التعهد بصحة البيانات، وإدخال بيانات المدعى والمدعى عليه ثم حفظ واستمرار

5- إدخال بيانات الدعوى، ثم إضافة مرفقات الدعوى، ثم إنشاء كلمة مرور ثم إرسال إلى المحكمة.