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موسى الخنيزي يصور مسلسلا يروي قصته مع خاطفة الدمام

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قرر موسى الخنيزي، أحد ضحايا خاطفة الدمام، سرد قصة اختطافه عبر مسلسل يعرضه على موقع "يوتيوب".

وأوضح الخنيزي أنه سيصور المسلسل وسينقل من خلاله أبرز المواقف التى عاشها بعيدًا عن أسرته.

وأضاف أن المسلسل سيكون ببطوبته وبمشاركة ، محمد الخنيزي، مهدي الخنيزي، حسين الخنيزي، بينما يتولى الإخراج فاضل الشعله.

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