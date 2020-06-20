شكرا لمتابعة خبر عن "حماية البيئة" ترصد مخالفات في مرمى خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنها تلقت بلاغًا ضد مرمى محافظة خميس مشيط.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تم مباشره بلاغ على مرمى محافظه خميس مشيط بالمنطقة الجنوبية وضبط مخالفات بيئيه بعدم التقيد بالاشتراطات البيئية".