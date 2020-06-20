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عودة عمل الصالات والمراكز الرياضية في السعودية ، اعتبارًا من الأحد

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وزارة تعلن ‏‏عودة عمل الصالات والمراكز في ، اعتبارًا من غدًا و تنشر الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي.. والذي يتضمن برتوكول الصالات و المراكز الرياضية

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