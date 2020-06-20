بالأرقام.. جدة تتصدر حالات التعافي الجديدة في المملكة بـ1180حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 3153 حالة في المملكة، حيث تصدّرت جدة أعلى نسب الشفاء بـ1,180 حالة، تلتها الرياض بـ686 حالة، ثم مكّة المكرمة بـ151 حالة.

وجاءت باقي المدن كالتالي: (110 في الطائف، و92 في الدمام و86 في القطيف و66 في الهفوف و64 في الظهران و62 في جازان و59 في الخبر و55 في المدينة المنورة و53 في الدرعية و47 في بيش و42 في خميس مشيط و34 في صبيا).

كما تم تسجيل 28 في حفر الباطن، و24 في نجران، و22 في تبوك، و16 في كل من الجبيل، وصامطة والمبرز و15 في المزاحمية، و11 في كل من أبها والخرج وراس تنورة.

وتم تسجيل 10 حالات في أبوعريش و9 في كل من (حائل ومحايل والليث والجفر) و7 في أحد رفيدة و7 في ينبع و6 في الدرب و5 حالات في كل من الدائر والحرجة والعيدابي وعرعر وبقيق وشرورة ووادي الدواسر).

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وسجلت 4 حالات في كل من (الباحة والمجمعة، والعيون، وحوطة بني تميم، والسحن، والبشائر) وتسجيل 3 حالات في كل من رفائع الجمش وبيشة.

كما تم تسجيل حالتين في كل من (الرين وفرسان والعارضة وعفيف والزلفي وسبت العلاية والخرمة وقصيباء ومهد الذهب والموية وأحد المسارحة والنماص ورفحا وشقراء ومرات وضمد وفيفا والريث وثريبان).

وسُجلت حالة واحدة في كل من (الموسم، خباش، وشواق، والدلم والدوادمي، وعنيزة، ومليجة، ويدمة، وصفوى، وظلم وقلوة، وثادق، والعويقيلة والمجاردة والوجه، والسليل وليلى، وتمير النعيرية، والخفجي وسلوى وميسان، والحرث، وأضم، وأبوعروة، وأم الدوم، والقريع).



وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 154233، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3153، ما يرفع الإجمالي إلى 98917، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1230 حالة، بعد تسجيل 46 حالة.

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