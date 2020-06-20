بـ740 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت مدينة الرياض، أعداد الإصابات الجديدة لفيروس كورنا المستجد، مسجلة 740 حالة من أصل 3941 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل 421 حالة في مدينة جدة، و354 في مكة المكرمة، و285 في الهفوف، 221 في الطائف، و178 في الدمام، و173 في المدينة المنورة.

و148 في القطيف، و143 في الخبر، و127 في المبرز، و125 في خميس مشيط، و110 في أبها، و67 في حفر الباطن، و58 في نجران، و47 في كل من: حائل والرس ووادي الدواسر.

و42 في ينبع، و38 في الجبيل، و34 في العيون، و28 في صفوى، و27 في المجمعة، و25 في كل من: بريدة وعنيزة، و24 في أحد رفيدة، و22 في الخرج، و19 في كل من: تبوك والجفر، و17 في حوطة سدير، و15 في كل من: الخفجي وجازان.

و14 في حريملاء، و13 في بقيق، و12 في الظهران، و11 في راس تنورة، و10 في كل من: خليص وشرورة، و9 في كل من: بيشة والمندق والمخواة وبلجرشي، و 8 في كل من: رماح وقرية العليا.

و7 في رنية، و6 في كل من: محايل وبيش والبكيرية، و5 في كل من: وادي بن هشبل وضرية ورياض الخبراء وثادق وصامطة والنماص والليث وتمير والنعيرية ووادي الفرع.

وفي كل من: الحرجة وفرسان وعريعرة وسكاكا والباحة وحوطة بني تميم والمجاردة وظهران الجنوبن و3 في كل من: عرعر وأبوعريش ورابغ والقحمة وطبرجل وساجر والسحن.

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وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: الأسياح والنبهانية والمضة وسراة عبيدة وقيا وعيون الجواء وظلم وضبا والريث وأضم ووثيلان وثريبان وأم الدوم وبللسمر.

وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من: موقق والطوال وبدر الجنوب والقوارة وميقوع والشنان والعيدابي والدرب وحبونا والمحاني والدلم والغزالة وقصيباء ويدمة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل3941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 154233، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3153، ما يرفع الإجمالي إلى 98917.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1230 حالة، بعد تسجيل 46 حالة.

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