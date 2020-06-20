«التأمينات الاجتماعية» تحدد شروط صرف معاش التقاعد المبكر

حدَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروطًا لطلب صرف معاش التقاعد المبكر لمن لم يبلغ سن الستين.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يجب توفير مدة اشتراك 300 شهر فعلية مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، لكي يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر.

جاء ذلك ردًّا على استفسار إحدى المغردات حول أحقيتها في التقاعد المبكر مع العلم بأن لديها اشتراكات عن مدة تبلغ 6 سنوات وليس عشر سنوات.

منافع الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

Advertisements

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت عبر حسابها على «تويتر» أن تصفية المرأة مستحقاتها قبل استحقاقها المعاش، يحرمها من منافع نظام التأمينات الاجتماعية ومن استحقاق معاش تقاعدي عند بلوغها سن الستين.

ومن المنافع التي تحصل عليها المشتركة في التأمينات الاجتماعية، الحصول على معاش التقاعد المبكر، وصرف المعاش عند حدوث عجز غير مهني، وصرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة، وضم المدد في حال الانتقال إلى عمل حكومي، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضًا :

التأمينات الاجتماعية: 5 مميزات تفقدها المرأة بسبب تصفية مستحقاتها قبل استحقاق المعاش

«التأمينات» تكشف شروط ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري