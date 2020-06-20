«شؤون الحرمين» توزع أكثر من ٦٠ ألف عبوة ماء على العاملين بالمسجد الحرام

وزعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من ٦٠ ألف عبوة ماء، من بداية شهر رمضان حتى الآن على العاملين بالمسجد الحرام.

وطبقت -خلال عمليات التوزيع- الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة العامة في المسجد الحرام.

مما يذكر، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة «معًا محترزون» منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية.

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