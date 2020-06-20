تعرف على البروتوكلات الخاصة بـ«محلات الحلاقة و صالونات التجميل» بعد عودة الحياة لطبيعتها

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن البروتوكولات الخاصة بعمل « محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية»، بعدما أعلنت عن عودتها للعمل بدءًا من الغد الأحد.

ويأتي هذا بعدما توقفت لأكثر من 3 أشهر؛ بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، البروتوكولات الخاصة بعمل « محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية»، تعرف عليها: