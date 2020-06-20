تبدأ عملها غدًا
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن البروتوكولات الخاصة بعمل « محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية»، بعدما أعلنت عن عودتها للعمل بدءًا من الغد الأحد.
ويأتي هذا بعدما توقفت لأكثر من 3 أشهر؛ بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، البروتوكولات الخاصة بعمل « محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية»، تعرف عليها:
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على البروتوكلات الخاصة بـ«محلات الحلاقة و صالونات التجميل» بعد عودة الحياة لطبيعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.