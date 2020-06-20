السعودية اليوم / بلدية الخرج تكمل تعقيم مباني الجهات الحكومية في مدينة السيح



السيح 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

أنهت بلدية الخرج ، أعمال تطهير وتعقيم مباني الجهات الحكومية في مقراتها بمدينة السيح ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والسبل الوقائية التي تتخذها البلدية مع مختلف الجهات الحكومية لمواجهة

وأوضحت البلدية أنه جرى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للعديد من مقرات الجهات الحكومية المدنية والعسكرية ، شملت مجمع الدوائر الحكومية في وسط مدينة السيح.

وبينت البلدية أنها ستواصل تنفيذ خطتها للحد من جائحة كورونا ، حيث جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة ذلك ، وإعداد خطة كاملة بصفة يومية لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين

في المواقع كافة.

// انتهى //

17:54ت م

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السيح 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأنهت بلدية الخرج ، أعمال تطهير وتعقيم مباني الجهات الحكومية في مقراتها بمدينة السيح ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والسبل الوقائية التي تتخذها البلدية مع مختلف الجهات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).وأوضحت البلدية أنه جرى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للعديد من مقرات الجهات الحكومية المدنية والعسكرية ، شملت مجمع الدوائر الحكومية في وسط مدينة السيح.وبينت البلدية أنها ستواصل تنفيذ خطتها للحد من جائحة كورونا ، حيث جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة ذلك ، وإعداد خطة كاملة بصفة يومية لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمينفي المواقع كافة.// انتهى //17:54ت م0101

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