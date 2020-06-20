السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي



نجران 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

تواصل الكلية التقنية للبنين بنجران استقبال طلبات القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442هـ ، ويستمر حتى الثالث من شهر ذي القعدة المقبل، وذلك عبر موقع الكلية http://nct.tvtc.gov.sa/ - بوابة القبول.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن إجراءات الفرز للقبول على أساس النسبة الموزونة 60٪ على معدل مؤهل الدبلوم و30٪ على اختبار اللغة الإنجليزية و10٪ على حداثة المؤهل، وتتناقص النسبة 2% عن كل سنة سابقة للتخرج‏.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية هي: الإدارة العامة، وهندسة الحاسب " برمجيات "، وقوى وآلات كهربائية، ودعم نظم الشبكات.

وبين أن من شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في التخصصات المتاحة نفسها، داعياً المتقدمين إلى اختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

وأفاد آل عتيق أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، مبيناً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

//انتهى//

16:50ت م

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