السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُطهر وتعقم (1281) موقعاً بالمنطقة



الدمام 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

قامت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، بتطهير وتعقيم وغسل (1281) موقعاً في المنطقة، باستخدام (171.985) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (474) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

كما رفعت الأمانة (7950) طناً من النفايات، وأزالت (3977) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9520) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وكثفت الأمانة، أعمال التطهير والتعقيم ضمن خطتها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، باستخدام الآليات والمعدات المخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، والإشرافية على مدار اليوم، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات "940"، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى//

16:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.