السعودية اليوم / (59) ميدالية يحققها طلاب وطالبات القطيف في مسابقة الكانجارو للرياضيات



القطيف 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

حقق طلاب وطالبات تعليم القطيف (59) ميدالية منها "9 ذهبيات، و 24 فضية، و 26 برونزية" في مسابقة "الكانجارو "2020م" للرياضيات؛ لدورتها الـ "41"، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة "، عن بُعد بمشاركة جميع مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بالمملكة .

وهنأ مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبدالله العليط، الطلاب والطالبات وأسرهم نظير هذا الفوز ومنسوبي مدارسهم لدعمهم للطلبة المشاركين، ووحدة برامج الموهبين، وشعبة الرياضيات، ومنسقي برنامج موهبة بالمدارس، مشيرًا أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً للنتائج المتميزة التي يحققها الطلبة مما يؤكد تفوقهم وتميزهم على جميع المستويات المحلية والعالمية في مسابقة نوعية ورائدة.

وأكد العليط، أهمية مادة الرياضيات في عصر التحول الرقمي، لمواكبة التحولات العلمية والمعرفية، تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والسعي الحثيث إلى الوصول إلى مستهدفاتها، مثنياً على قادة المدارس والمعلمين، وفريق العمل المشرف على المسابقة؛ لجهودهم في تهيئة الطلبة ودعمهم خلال المسابقة الذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز المتميز.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات

يذكر أن اختبار مسابقة الكانجارو في الرياضيات أقيم افتراضياً خلال الفترة من 10 إلى 12 شوال الجاري، بمشاركة ٤٣٨٠١ طالب وطالبة من جميع مدارس المملكة لجميع صفوف المراحل الدراسية الثلاث، تضمنت ٢٦٣٤٦ من طلبة المرحلة الابتدائية، و ١٠٩٠٣ من طلبة المرحلة المتوسطة، و ٦٥٥٢ من طلبة المرحلة الثانوية، من ٦٢٣٣ مدرسة، منها ٤٢٨٢ مدرسة حكومية، و ١٦٣٣ مدرسة أهلية، و ٣١٨ مدرسة تعليم أجنبي، وتعد المسابقة أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، حيث تقام في أكثر من سبعين دولة، بمشاركة نحو سبعة ملايين طالب وطالبة.

// انتهى//

16:39ت م

0083



القطيف 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسحقق طلاب وطالبات تعليم القطيف (59) ميدالية منها "9 ذهبيات، و 24 فضية، و 26 برونزية" في مسابقة "الكانجارو "2020م" للرياضيات؛ لدورتها الـ "41"، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة "، عن بُعد بمشاركة جميع مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بالمملكة .وهنأ مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبدالله العليط، الطلاب والطالبات وأسرهم نظير هذا الفوز ومنسوبي مدارسهم لدعمهم للطلبة المشاركين، ووحدة برامج الموهبين، وشعبة الرياضيات، ومنسقي برنامج موهبة بالمدارس، مشيرًا أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً للنتائج المتميزة التي يحققها الطلبة مما يؤكد تفوقهم وتميزهم على جميع المستويات المحلية والعالمية في مسابقة نوعية ورائدة.وأكد العليط، أهمية مادة الرياضيات في عصر التحول الرقمي، لمواكبة التحولات العلمية والمعرفية، تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والسعي الحثيث إلى الوصول إلى مستهدفاتها، مثنياً على قادة المدارس والمعلمين، وفريق العمل المشرف على المسابقة؛ لجهودهم في تهيئة الطلبة ودعمهم خلال المسابقة الذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز المتميز.وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام .يذكر أن اختبار مسابقة الكانجارو في الرياضيات أقيم افتراضياً خلال الفترة من 10 إلى 12 شوال الجاري، بمشاركة ٤٣٨٠١ طالب وطالبة من جميع مدارس المملكة لجميع صفوف المراحل الدراسية الثلاث، تضمنت ٢٦٣٤٦ من طلبة المرحلة الابتدائية، و ١٠٩٠٣ من طلبة المرحلة المتوسطة، و ٦٥٥٢ من طلبة المرحلة الثانوية، من ٦٢٣٣ مدرسة، منها ٤٢٨٢ مدرسة حكومية، و ١٦٣٣ مدرسة أهلية، و ٣١٨ مدرسة تعليم أجنبي، وتعد المسابقة أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، حيث تقام في أكثر من سبعين دولة، بمشاركة نحو سبعة ملايين طالب وطالبة.// انتهى//16:39ت م0083

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