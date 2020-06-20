السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تدعو لتكثيف التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتوفير سُبل الرعاية للاجئين والنازحين



القاهرة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تكثيف التعاون بين كافة الأطراف المعنية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لضمان توفير سُبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم، مؤكدة على أهمية ألا يؤثر إعادة توجيه الموارد المالية لمكافحة وباء "

وحثت الجامعة العربية في بيان لها اليوم بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، دول العالم على دعم هذه الفئة الهشة والالتزام بمبدأ التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وذلك من خلال مواجهة تداعيات وباء "كورونا" على اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة لهم.

وناشد البيان المجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بما يمكّنها من تحمل مسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها، والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

وشددت الجامعة العربية في بيانها على أهمية أن تكون حقوق اللاجئين محورًا أساسيًا ضمن الجهود المبذولة لمواجهة وباء "كورونا"، وأهمية الامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد يكون لها آثار سلبية عليهم.

// انتهى //

16:34ت م

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القاهرة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسدعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تكثيف التعاون بين كافة الأطراف المعنية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لضمان توفير سُبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم، مؤكدة على أهمية ألا يؤثر إعادة توجيه الموارد المالية لمكافحة وباء " كورونا " على الاستجابة الإنسانية لأزمات النزوح واحتياجات اللاجئين.وحثت الجامعة العربية في بيان لها اليوم بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، دول العالم على دعم هذه الفئة الهشة والالتزام بمبدأ التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وذلك من خلال مواجهة تداعيات وباء "كورونا" على اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة لهم.وناشد البيان المجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بما يمكّنها من تحمل مسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها، والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.وشددت الجامعة العربية في بيانها على أهمية أن تكون حقوق اللاجئين محورًا أساسيًا ضمن الجهود المبذولة لمواجهة وباء "كورونا"، وأهمية الامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد يكون لها آثار سلبية عليهم.// انتهى //16:34ت م0080

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