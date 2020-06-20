إب اليمنية..زوج يقتل زوجته وعمه ويصيب شقيقه وزيادة جرائم السرقات

السبت 20 يونيو 2020

أقدم زوج على قتل زوجته وعمه وإصابة ثالث في حادثة مروعة شهدتها محافظة إب، وسط اليمن في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن جريمة قتل هزت وجدان الأهالي في منطقة "الجيئات" بعزلة "دهاس" بمديرية السياني جنوب محافظة إب.

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وبحسب المصادر فقد أقدم شخص يدعى "عادل احمد ناجي الحلياني" على قتل زوجته وعمه والذي يدعى "محمد عبدالله محمد الحلياني" وإصابة شقيق الزوجة ويدعى "شمسان محمد عبدالله الحلياني".

وفي موضوع آخر، تعرضت سيارة مواطن في مدينة إب للسرقة، بعد أيام قليلة من سرقة "باص" تابع لأحد المواطنين بحي المحافظة جوار مبنى السلطة المحلية.

وفي مدينتي إب وجبلة، زادت جرائم سرقة بطاريات السيارات بصورة غير مسبوقة وسط فوضى أمنية توسعت معها حدة جرائم السرقات والسطو على ممتلكات المواطنين.