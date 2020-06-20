2020-06-20

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية .. تجاوزت 43 مئوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الأحساء سجلت اليوم السبت أعلى درجة حرارة في السعودية بـ 43.1 درجة مئوية.

وأضافت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن وادي الدواسر والرياض وشرورة سجلوا ثاني أعلى درجة حرارة بـ 43 درجة مئوية.

وأضافت أن الدمام سجلت 42.9، بينما سجلت القيصومة والدوادمي والمدينة المنورة 42 درجة مئوية، كما سجلت نجران ومكة المكرمة 41 درجة مئوية، بينما سجلت بيشة 40 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد لطقس اليوم

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يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت اليوم السبت، تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط وشمال المملكة، وعلى طول الساحل الغربي للمملكة.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع تهيؤ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان.

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