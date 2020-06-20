الإطاحة بـ 10 أشخاص امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بطرق غير شرعية

2020-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيلين عصابيين من مخالفي نظام الإقامة والعمل امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيلين عصابيين يتكونان من (10) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية ، مخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وأضاف أنه ضُبط، بحوزتهم 16,558 شريحة اتصال وعدد (4) قارئ بصمة وعدد من أجهزة الحاسب والجوال، حيث يقوم التشكيل الأول بتهيئة مقر سكنهم لتوثيق وتسجيل الشرائح بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

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وتابع متحدث شرطة منطقة الرياض أن التشكيل الثاني يعمل على الترويج لها وبيعها في مركزين تجاريين يعملون بهما، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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