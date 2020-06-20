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تسجل ٣٠٥ إصابات بفيروس كورونا في عسير
إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم ٣٣٨٧ إصابة
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ عسير
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل ٣٠٥ حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة عسير .
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط ١٢٥ إصابة ، و مدينة أبها ١١٠ إصابة ، و محافظة أحد رفيدة ٢٤ اصابة ، و محافظة بيشة ٩إصابات ، و محافظة محايل عسير ٦ إصابات ، و محافظة النماص ٥ إصابات ، و محافظة وادي بن هشبل ٥ إصابات ، و محافظة الحرجة ٤ إصابات ، و محافظة المجاردة ٤ إصابات ، و محافظة ظهران الجنوب ٤ إصابات ، و مركز القحمة ٣ إصابات ، و مركز بللسمر و محافظة سراة عبيدة و مركز المضه إصابتين لكل منهم .
إجمالي الإصابات في عسير
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم ٣٣٨٧ إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي ١٣٠١ حالة، وبلغ عدد الوفيات ٥ حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٢٠٨١ حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (٣٩٤١) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى ١٥٤,٢٣٣ إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي ٩٨,٩١٧ حالة.
يأتي ذلك بينما بلغ عدد الوفيات ١٢٣٠ حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٥٤,٠٨٦ حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة ١٩٥٥ حالة.
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