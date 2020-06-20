38 إصابة جديدة بكورونا في جازان وتعافي 199 حالة

2020-06-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة جازان.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 14 إصابة، وبيش 6 إصابات، وصامطة 5 إصابات، وفرسان 4 إصابات، وأبو عريش 3 إصابات، والريث إصابتين، وصبيا إصابة واحدة، والطوال إصابة واحدة، والدرب إصابة واحدة، والعيدابي إصابة واحدة.

من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 199 حالة شفاء، وحالة وفاة في صبيا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1764 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1419 حالة، وبلغ عدد الوفيات 18 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 327 حالة.

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وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3941 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 154233 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 98917 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1230 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 54086 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1955 حالة.

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