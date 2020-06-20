السعودية .. من الغد يعود نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 04:20 مساءً - ‏17 دقيقة مضت أخبار السعودية 60 زيارة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه ابتداءً من يوم غدٍ الأحد ٢١ يونيو يعود نشاط محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح غدٍ الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة.

يأتي ذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.