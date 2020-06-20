السعودية .. السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية يشمل الصالات والمراكز الرياضية الخاصة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 04:20 مساءً - ‏19 دقيقة مضت أخبار السعودية 14 زيارة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ابتداءً من يوم غد الأحد وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

وقال الحسين إن قرار العودة يشمل الصالات والمراكز الرياضية الخاصة ومحلات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح غدٍ الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة.