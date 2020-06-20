السعودية .. تسجيل 46 وفاة و3941 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 3153 حالة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 04:20 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 165 زيارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 154233 حالة.

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وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 1230 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 98917 حالة، لافتة إلى أن هناك 54086 حالة نشطة حالياً، من بينها 1955 حالة حرجة.