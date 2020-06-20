محمد بن مسعود - الدمام - ابتداءً من يوم غد وفق الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة أعلنت وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية. وقالت الوزارة: ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020 سيعود النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية. ونشرت وزارة الرياضة الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة. 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 04:59 PM Advertisements ابتداءً من يوم غد وفق الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة "الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية "الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية أعلنت وزارة الرياضة استئناف النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية. وقالت الوزارة: ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020 سيعود النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية. ونشرت وزارة الرياضة الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة. الكلمات المفتاحية ، "الرياضة" تعلن استئناف النشاط للصالات والمراكز الرياضية ،

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