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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 165 سلة غذائية تزن 12 طنًا و200 كيلو غرام للنازحين من محافظة الحديدة المتضررين من السيول في مخيم الحفرة بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 990 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 04:42 PM
استفاد منها 990 فردًا.. بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانيةبالصور.. مركز الملك سلمان يوزع أطنانًا من السلال الغذائية للنازحين المتضررين من السيول في عدن
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 165 سلة غذائية تزن 12 طنًا و200 كيلو غرام للنازحين من محافظة الحديدة المتضررين من السيول في مخيم الحفرة بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 990 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.
، بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع أطنانًا من السلال الغذائية للنازحين المتضررين من السيول في عدن ،
المصدر : الخليج 365
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