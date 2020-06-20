محمد بن مسعود - الدمام - بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م في قسم الطوارئ 13 مستفيداً، وعيادة الباطنية 134 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 42 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 152 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 48 مستفيدًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 3 مراجعين. 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 04:40 PM بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية Advertisements العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بحجة العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بحجة واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م في قسم الطوارئ 13 مستفيداً، وعيادة الباطنية 134 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 42 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 152 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 48 مستفيدًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 3 مراجعين. الكلمات المفتاحية ، العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بحجة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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